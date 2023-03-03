Події

14:18 03.03.2023

СБУ затримала настоятеля храму УПЦ (МП), який збирав для ФСБ РФ розвіддані про оборону Сумщини

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СБУ затримала настоятеля храму УПЦ (МП), який збирав для ФСБ РФ розвіддані про оборону Сумщини

Служба безпеки України під час контрдиверсійних заходів викрила ще одного російського агента, ним виявився настоятель одного з храмів Української православної церкви Московського патріархату в Шосткинському районі Сумської області, який негласно співпрацював із Федеральною службою безпеки РФ.

"За вказівкою агресора протоієрей збирав інформацію про дислокацію Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити місця базування командних пунктів і складів з артилерійським озброєнням ЗСУ. Для цього об’їжджав прикордонну місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію українських об’єктів. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для проведення прицільних ракетних та масованих артилерійських ударів по регіону, а також здійснення диверсійних вилазок", - повідомляється на сайті СБУ в п'ятницю.

Крім того, зловмисник збирав персональні дані керівників місцевих органів влади та правоохоронців.

За даними слідства, протоієрея завербував кадровий співробітник управління ФСБ у Брянській області у вересні минулого року. У поле зору російської спецслужби потрапив через свої прокремлівські погляди, неодноразово оприлюднені серед оточуючих. Для комунікації з агресором використовував анонімні месенджери, а зібрану інформацію передавав за допомогою текстових повідомлень і медіафайлів із прив'язкою до місцевості.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передання агресору закритих відомостей про посадових осіб місцевих військових адміністрацій. Йому повідомили про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За рішенням суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #священник #сумська_область #агент_рф

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