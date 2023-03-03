Кабмін схвалив проєкт угоди про створення Офісу МКС в Україні

Уряд України схвалив проєкт угоди між Кабінетом Міністрів України та Міжнародним кримінальним судом (МКС) про створення Офісу МКС в Україні, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Угода має на меті сприяти процесу створення та належного функціонування Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні, головним напрямом роботи якого є розслідуванням справ, що перебувають на розгляді Суду з початку збройної агресії Російської Федерації проти України у 2014 році", - наголошують у міністерстві.

Зазначається, що до компетенції Міжнародного кримінального суду належить переслідування в судовому порядку конкретних осіб, відповідальних за воєнні злочини, злочин геноциду та злочини проти людяності. Україна визнає юрисдикцію Суду з метою виявлення, кримінального переслідування та судового розгляду замовників і співучасників діянь, скоєних на території України під час Революції гідності, а також злочинів, скоєних на території України з 20 лютого 2014 року відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.