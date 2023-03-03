Події

11:52 03.03.2023

США оголосять у п'ятницю про новий пакет військової допомоги для України на суму близько $400 млн - ЗМІ

1 хв читати
США оголосять у п'ятницю про новий пакет військової допомоги для України на суму близько $400 млн - ЗМІ

Сполучені Штати Америки оголосять у п'ятницю про новий пакет військової допомоги Україні на суму близько $400 млн, який складається переважно з боєприпасів, пише Reuters із посиланням на власні джерела.

"Як повідомили джерела в четвер, очікується, що пакет міститиме більше керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS) для пускових установок Himars, боєприпаси для бойових машин Bradley, а також мости, які запускають із бронетранспортерів. Устаткування фінансуватиметься із використанням президентських повноважень зі списання, або PDA, у рамках яких президент може санкціонувати передачу предметів і послуг із американських запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Виступаючи перед журналістами раніше на брифінгу, прессекретар Білого дому Джон Кірбі не назвав ціну нового пакета допомоги, сказавши, що детальнішу інформацію буде оприлюднено найближчим часом.

"Очікується, що допомога Україні стане головною темою зустрічі президента Джозефа Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца в Білому домі в п'ятницю", - повідомляє Reuters.

 

Теги: #сша #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:30 03.03.2023
США додали до "чорного списку" з торгівлі 28 китайських організацій

США додали до "чорного списку" з торгівлі 28 китайських організацій

10:24 03.03.2023
Мінторг США запроваджує експортні обмеження щодо 37 організацій, зокрема двох із Росії та Білорусі

Мінторг США запроваджує експортні обмеження щодо 37 організацій, зокрема двох із Росії та Білорусі

08:46 03.03.2023
Мін'юст США найматиме спеціальних прокурорів для відстеження порушень санкційного режиму щодо РФ

Мін'юст США найматиме спеціальних прокурорів для відстеження порушень санкційного режиму щодо РФ

07:38 03.03.2023
Байден проведе переговори з Шольцем, зокрема - щодо України

Байден проведе переговори з Шольцем, зокрема - щодо України

07:22 03.03.2023
Блінкен заявив, що Вашингтон не має однозначної відповіді на питання про походження COVID-19

Блінкен заявив, що Вашингтон не має однозначної відповіді на питання про походження COVID-19

22:44 02.03.2023
США у п'ятницю оголосять про пакет військової допомоги Україні - Білий дім

США у п'ятницю оголосять про пакет військової допомоги Україні - Білий дім

21:27 02.03.2023
Байден і фон дер Ляєн обговорять співпрацю з підтримки України та запровадження санкцій проти РФ

Байден і фон дер Ляєн обговорять співпрацю з підтримки України та запровадження санкцій проти РФ

20:31 02.03.2023
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Міллі провів розмову із Залужним, запевнив у "непохитній підтримці"

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Міллі провів розмову із Залужним, запевнив у "непохитній підтримці"

20:22 02.03.2023
США запровадили санкції проти шести компаній за транспортування і продаж іранської нафти

США запровадили санкції проти шести компаній за транспортування і продаж іранської нафти

08:23 02.03.2023
Держдеп США схвалив постачання обладнання для винищувачів F-16 тайванських ВПС

Держдеп США схвалив постачання обладнання для винищувачів F-16 тайванських ВПС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників - Мінреінтеграції

Під завалами будинку в Запоріжжі було виявлено чотирьох загиблих і фрагменти тіл - ДСНС

Кількість загиблих від ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі зросла до п'яти - ЗМІ

Кількість загиблих в результаті удару по Запоріжжю зросла до чотирьох осіб

За добу ЗС України знищили 765 окупантів, 8 танків, 1 літак

ОСТАННЄ

Вибухи в Росії є наслідком втрати контролю всередині країни - Подоляк

Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників - Мінреінтеграції

Під завалами будинку в Запоріжжі було виявлено чотирьох загиблих і фрагменти тіл - ДСНС

Секретар Запорізької міськради підтвердив інформацію про п'ятьох загиблих унаслідок влучання ракети в житловий будинок

Російський військовий пілот, який бомбардував харківську телевежу, отримав 12 років в'язниці - Офіс генпрокурора

Кількість загиблих від ракетного удару РФ по багатоповерхівці в Запоріжжі зросла до п'яти - ЗМІ

Прогноз погоди на вихідні 4–5 березня: перший весняний вікенд буде мінливим

РФ рекламує систему захисту бронетехніки, яку ніколи не використовувала у війні в Україні, - британська розвідка

Окупанти тимчасово згорнули зусилля з оточення Бахмута і намагаються видавити українські сили з міста - ISW

Заяви Шольца про гарантії безпеки Україні узгоджуються з повідомленнями про пропонований оборонний пакт Україна-НАТО - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА