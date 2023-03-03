США оголосять у п'ятницю про новий пакет військової допомоги для України на суму близько $400 млн - ЗМІ

Сполучені Штати Америки оголосять у п'ятницю про новий пакет військової допомоги Україні на суму близько $400 млн, який складається переважно з боєприпасів, пише Reuters із посиланням на власні джерела.

"Як повідомили джерела в четвер, очікується, що пакет міститиме більше керованих реактивних систем залпового вогню (GMLRS) для пускових установок Himars, боєприпаси для бойових машин Bradley, а також мости, які запускають із бронетранспортерів. Устаткування фінансуватиметься із використанням президентських повноважень зі списання, або PDA, у рамках яких президент може санкціонувати передачу предметів і послуг із американських запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Виступаючи перед журналістами раніше на брифінгу, прессекретар Білого дому Джон Кірбі не назвав ціну нового пакета допомоги, сказавши, що детальнішу інформацію буде оприлюднено найближчим часом.

"Очікується, що допомога Україні стане головною темою зустрічі президента Джозефа Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца в Білому домі в п'ятницю", - повідомляє Reuters.