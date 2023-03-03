Російський військовий пілот, який бомбардував харківську телевежу, отримав 12 років в'язниці - Офіс генпрокурора

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу генерального прокурора суд визнав пілота ЗС РФ, який скинув вісім авіабомб на харківську телевишку, винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

"Йому призначено покарання – 12 років позбавлення волі. Також судом задоволено цивільні позови потерпілих – трьох товариств на загальну суму понад 1,1 млн грн", повідомляє Офіс генпрокурора.

Як було встановлено, у березні 2022 року засуджений отримав бойовий наказ про знищення цивільних об'єктів на території Харкова та Харківської області шляхом бомбардування. Йому було надано координати цілі - радіотелевізійної передавальної станції (РТПС) у Харкові.

"РТПС Харків" та обладнання, розміщене на ній, є цивільним об'єктом, який не використовується у військових цілях. Її діяльність пов'язана виключно з наданням послуг, що мають значення для функціонування суспільства і безпеки цивільного населення. Станція забезпечує надання телекомунікаційних послуг, функціонування системи оповіщення і трансляцію телерадіопрограм. Завдяки цьому населення отримує інформацію про загрози виникнення надзвичайних ситуацій, загрози життю чи здоров'ю людей і заподіяння шкоди майну, а також рекомендації, як їх уникнути.

"Засуджений, розуміючи протиправність бойового наказу, не відмовився від його виконання та здійснив бомбардування "РТПС Харків" 8 авіаційними бомбами ФАБ-500 загальним тротиловим еквівалентом 2 тонни 400 кг. За наслідками бомбардування телевізійна башта отримала пошкодження металоконструкції, які значно знизили її несучу спроможність та унеможливили подальшу безпечну експлуатацію", - зазначають в Офісі генпрокурора.

6 березня минулого року нацгвардійці збили літак Су-34, який пілотував засуджений. Пілот катапультувався і після приземлення був затриманий військовослужбовцями Національної гвардії України.