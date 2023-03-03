Події

07:38 03.03.2023

Байден проведе переговори з Шольцем, зокрема - щодо України

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Байден проведе переговори з Шольцем, зокрема - щодо України

Канцлер ФРН Олаф Шольц у п'ятницю прибуває з візитом до Вашингтона, де його прийме президент США Джо Байден; лідери обговорять допомогу Україні, санкції проти Росії та безпекові питання, повідомили в Білому домі.

У Білому домі напередодні поїздки Шольца заявляли, що візит німецького канцлера до Вашингтона - це "можливість підтвердити тісні узи дружби" між Німеччиною і США.

"Лідери обговорять зусилля з підтримки України, покладання відповідальності на Росію і зміцнення трансатлантичної безпеки", - ідеться в заяві, опублікованій прессекретарем американського президента.

Також вони, як очікується, обговорять теми регіональної та глобальної безпеки, співробітництво в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також "спільну роботу з розв'язання проблем, створюваних Китаєм".

 

 

Теги: #сша #зустріч #лідери #фрн

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