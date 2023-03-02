Події

21:22 02.03.2023

Режим безлімітного споживання електроенергії анонсується на п'ятницю 20-й день поспіль

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Режим безлімітного споживання електроенергії анонсується на п'ятницю 20-й день поспіль

Оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) анонсують безлімітне споживання електроенергії в Україні в п'ятницю 20-й день поспіль, в "Укренерго" наголошують на відсутності обмежень для будь-яких споживачів, зазначають випадки дезінформації щодо цього питання.

Про відсутність лімітів на 3 березня та планових відключень е/е у своїх соцмережах повідомили "Прикарпаттяобленерго", "Полтаваобленерго", "Чернівціобленерго", "Волиньобленерго", а також група ДТЕК щодо Києва, Київської, Дніпропетровської та Одеської областей.

При цьому ДТЕК традиційно наголосив, що через пошкодження обстрілами мереж "Укренерго" ОСР можуть обмежувати електропостачання в певних енерговузлах за графіком. Низка інших операторів нагадують, що ліміти можуть бути запроваджені зі зростанням споживання або інших обставин.

Водночас упродовж 1-2 березня "Сумиобленерго" у своєму фейсбуці повідомляло про відключення кількох сотень споживачів унаслідок ворожих атак. Про знеструмлення 160 споживачів у Запоріжжі з цієї ж причини сьогодні повідомило "Запоріжжяобленерго".

Водночас на зустрічі з журналістами на одній із підстанцій "Укренерго" член правління компанії Олексій Брехт наголосив, що наразі немає обмежень через дефіцит потужності або пропускної можливості мереж для будь-яких споживачів. Водночас він вказав на випадки, коли основні споживачі вже після стабілізації роботи енергосистеми і відмови від лімітів обмежували субспоживачів в електроенергії, посилаючись саме на обмеження, які нібито запроваджує "Укренерго". Він закликав споживачів е/е уважно стежити за офіційною інформацією, зокрема й "Укренерго", щоб уникнути подібних непорозумінь.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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