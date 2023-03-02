У Києві судитимуть ще одного фігуранта справи про заподіяння збитків у 36 млн грн під час будівництва Подільського мосту

Подільською окружною прокуратурою Києва завершено досудове розслідування стосовно четвертого фігуранта кримінального провадження щодо скоєння посадовими особами комунального та підрядних підприємств службових злочинів у ході будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у Києві.

"Окружною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо четвертого підозрюваного – керівника субпідрядної організації. Очолюване підозрюваним підприємство було залучено генпідрядником для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами та допоміжним персоналом), включно з переміщенням важких вантажів та іншими", – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у телеграм-каналі.

Згідно з висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи через завищення вартості виконаних робіт територіальній громаді завдано збитків на суму понад 36 млн грн.

Раніше повідомлялося про завершення досудового розслідування щодо ще трьох фігурантів цього провадження, а саме першого заступника керівника КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва" - замовника робіт, та керівника генпідрядної організації (останні ознайомлюються з матеріалами провадження у порядку ст.290 КПК України). А також щодо керівника підрядної організації, обвинувальний акт щодо якого у січні 2023 року вже направлено до суду для розгляду по суті.

Наразі в рамках слідства зусиллями прокуратури забезпечено реальне відшкодування збитків на суму 3 млн грн і заявлено відповідні позови до фігурантів на суму завданих збитків.