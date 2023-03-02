Україні пропонують три моделі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ - нардеп

Провідні країни світу пропонують три моделі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, повідомив голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов (фракція "Слуга народу").

"На сьогодні йдеться про модель роботи трибуналу. Долучилися 25 провідних держав - так звана коргрупа, яка вже працює над конкретною моделлю створення трибуналу. Запропоновано було три моделі. Україна запропонувала дві з них. Основна, яку хотіла б Україна, - це створення на підставі резолюції Генеральної асамблеї ООН, щоб генеральний секретар підписав договір з Україною про створення такого трибуналу. Це буде вища легітимність у всьому світі, а отже, російських злочинців переслідуватимуть у всьому світі", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини #UAразом" у четвер.

Друга модель передбачає укладення багатостороннього міжнародного договору, згідно з яким російських злочинців зможуть затримати на підставі ордера в країнах, які підтримують Україну і приєднаються до Спецтрибуналу.

Третій варіант - "гібридний": ідеться про роботу міжнародних суддів у національній системі органів. За словами Маслова, українській стороні така модель видається найменш вдалою, тому що це не знімає питання про імунітет конкретно президента Російської Федерації Володимира Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.

"Ми вважаємо, що без покарання цих основних злочинців не може йтися про повноцінне відновлення справедливості", - наголосив він.