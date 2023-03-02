Затримано жителя Сумщини, який передавав окупантам інформацію про позиції ЗСУ та координати фортифікацій на прикордонній території

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури затримано громадянина Російської Федерації, який передав співробітнику прикордонної служби країни-агресора інформацію про розташування Збройних сил України, йому повідомлено про підозру, інформує пресслужба Сумської облпрокуратури в четвер.

"За даними слідства, громадянин РФ, який тривалий час живе в одному з прикордонних сіл Сумського району, в лютому 2023 року незаконно перетнув кордон із Росією, де його зупинили співробітники прикордонної служби окупантів. Спілкуючись із рашистами, чоловік розповів їм про місця базування підрозділів ЗСУ на прикордонній території", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що фігурант також наочно продемонстрував на електронному планшеті, де розташовані позиції українських захисників, координати фортифікаційних споруд і блокпостів.

"Під час обшуку в чоловіка виявили та вилучили заборонену в Україні символіку тоталітарних режимів, мобільні телефони тощо. За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду 2 березня 2023 року підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу", - наголосили в прокуратурі.

Там додали, що досудове розслідування здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України в Сумській області за процесуального керівництва прокуратури.