У Києві вже встановили 15 автономних систем оповіщення про НС, загалом планується 630 - мер

П'ятнадцять точок оповіщення населення про надзвичайні ситуації, які можуть працювати без постійного енергопостачання, протестували в Деснянському районі Києва, аналогічні встановлюватимуться у всьому місті, повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

"Столиця удосконалює систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Роботу над цим розпочали ще до повномасштабного вторгнення Росії. За зразок взяті системи, що працюють у США, Німеччині та Польщі. Перші об’єкти реконструйованої системи - 15 точок оповіщення - вже протестували у Деснянському районі столиці. А за два тижні до них додадуть іще 12", - написав Кличко у телеграмі у четвер.

Загалом у Деснянському районі, за його словами, передбачено встановити 47 точок оповіщення. Усього ж у Києві - 630.

"Нова система може працювати близько тижня без електропостачання - на своєму резервному обладнанні. Відтак, навіть в умовах відключення всіх операторів зв’язку ця система діятиме, адже керуватиметься автономно та із застосуванням штучного інтелекту. Окрім формування сигналу "Увага всім", вона дозволяє виконати адресне (індивідуальне на кожен гучномовець) сповіщення громадян у залежності від типу надзвичайної ситуації, її масштабу та прогнозу розвитку", - розповів Кличко.

Повідомлення проілюстровано фотографією такої системи, яка має вигляд встановленого на стовпі освітлення рупорного гучномовця, а також мапою розташування 15 уже запущених в експлуатацію точок.