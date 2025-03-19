Інтерфакс-Україна

Події

22:54 19.03.2025

Фінляндія братиме активну участь у розвитку системи укриттів цивільного захисту України – Сметанін

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Фінляндія братиме активну участь у розвитку системи укриттів цивільного захисту України, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

"Фінляндія разом з іншими країнами-партнерами активно братиме участь у розвитку системи укриттів цивільного захисту України. Це спільний проєкт, над яким обидві країни працюють разом", - написав він у телеграмі.

За словами міністра, метою проекту є підтримка України у реформуванні системи укриттів та розвиток координації міжнародної підтримки в цьому напрямку.

Сметанін зазначив, що з міністеркою внутрішніх справ Фінляндської Республіки Марі Рантанен підписали Спільний лист про наміри у присутності президентів України Володимира Зеленського та Фінляндії Александра Стубба

Джерело: https://t.me/herman_smetanin_msp/360

Теги: #укриття #система #фінляндія

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