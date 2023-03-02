Біля с. Співаківки Харківської області на ворожій міні підірвався автомобіль, чотири людини загинули - ДСНС

Чотири людини загинули внаслідок підриву на закладеній російськими окупантами міні автомобіля в лісі біля с. Співаківки Ізюмського району Харківської області.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області в четвер, усі четверо перебували в автомобілі. "Унаслідок вибуху всі вони загинули. Остаточні обставини трагедії з'ясовує Національна поліція України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДСНС, за попередніми даними, це сталося в ніч із 28 лютого на 1 березня.

У ДСНС України нагадують, що на деокупованих територіях і там, де тривали інтенсивні бойові дії, зберігається висока мінна небезпека.