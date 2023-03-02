Українські воїни героїчно обороняють бахмутський напрямок, щоб пізніше підготовлені резерви з новою технікою могли відкинути ворога

Українські воїни героїчно обороняють бахмутський напрямок, знесилюючи росіян, щоб пізніше підготовлені резерви з новою технікою могли відкинути ворога, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Поки що, якщо ми подивимося на всю річну ретроспективу війни, ми побачимо, що майже у всіх операціях наші штаби, командування перегравали противника. І саме те, що наразі роблять захисники бахмутського фронту, героїчно обороняючи цей відрізок фронту, - вони вимотують, знекровлюють, знесилюють ворога. Для того щоб пізніше, коли підійдуть наші резерви, коли вони будуть підготовлені, зокрема з новою технікою, їм було набагато легше викинути ворога з нашої землі", - сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер.

За інформацією Генштабу, в районі самого Бахмуту відбулося 59 обстрілів і 29 бойових зіткнень.

Загалом за добу окупанти втратили 94 військовослужбовці убитими і 121 був поранений.

Череватий додав, що "якщо є потреба зробити тактичний відступ, його буде зроблено", із завданням максимальних втрат ворогу.

"Бахмутський відрізок фронту - епіцентр бойових дій на сьогодні. Росіяни штурмували впродовж доби в районі н. п. Оріхове-Василівка, Дубове-Василівка, безпосередньо Бахмут, Іванівське", - сказав він.