Події

11:30 02.03.2023

БЕБ виявило підроблену каву відомого бренду на Закарпатті

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БЕБ виявило підроблену каву відомого бренду на Закарпатті

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у Закарпатській області повідомили декільком громадянам про підозру щодо незаконного використання товарних знаків відомого італійського виробника кави.

Як повідомляється в телеграм-каналі відомства в четвер, слідство встановило групу жителів Закарпатської області, які в орендованому складському приміщенні зберігали підроблену каву відомого міжнародного бренду.

БЕБ уточнило, що зловмисники збували фальсифіковану продукцію на ринку в Закарпатській області та через інтернет під виглядом оригінальної імпортної кавової продукції.

Унаслідок незаконних дій зловмисників іноземній компанії із зареєстрованою в Україні торговельною маркою завдано матеріальних збитків на загальну суму майже 3,5 млн грн.

Теги: #підробка #кава #беб

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