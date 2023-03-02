БЕБ виявило підроблену каву відомого бренду на Закарпатті

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у Закарпатській області повідомили декільком громадянам про підозру щодо незаконного використання товарних знаків відомого італійського виробника кави.

Як повідомляється в телеграм-каналі відомства в четвер, слідство встановило групу жителів Закарпатської області, які в орендованому складському приміщенні зберігали підроблену каву відомого міжнародного бренду.

БЕБ уточнило, що зловмисники збували фальсифіковану продукцію на ринку в Закарпатській області та через інтернет під виглядом оригінальної імпортної кавової продукції.

Унаслідок незаконних дій зловмисників іноземній компанії із зареєстрованою в Україні торговельною маркою завдано матеріальних збитків на загальну суму майже 3,5 млн грн.