Події

11:07 02.03.2023

Від ракетного удару по будинку в Запоріжжі загинули чотири людини, п'ятеро вважаються зниклими безвісти

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Від ракетного удару по будинку в Запоріжжі загинули чотири людини, п'ятеро вважаються зниклими безвісти

Прокуратура уточнила дані щодо постраждалих від ракетної атаки по житловому будинку в Запоріжжі: загинули четверо людей, вісім поранені, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти, серед них дитина.

"За попередніми даними, загинуло чотири людини, вісім поранено, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісті, серед них дитина", - йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 2 березня 2023 року близько 01:30 збройні сили країни-агресора знову здійснили обстріл одного з житлових кварталів Запоріжжя. Попередньо, ракета ЗРК "С-300" поцілила у п'ятиповерховий будинок, унаслідок чого сталося його руйнування.

Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поруч, а також автотранспорт місцевих жителів.

На місці події працюють слідчі, повідомляє Офіс генпрокурора. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація про постраждалих уточнюється.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Запорізькій області.

Теги: #запоріжжя #удар #жертви

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