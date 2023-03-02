Події

10:14 02.03.2023

"Укрзалізниця" відновила регулярне сполучення "Слобожанського експреса" до Конотопа

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"Укрзалізниця" відновила регулярне сполучення "Слобожанського експреса" до Конотопа

"Укрзалізниця" продовжила маршрут регіонального "Слобожанського експреса" №805/806 Харків - Суми - Ворожба до Конотопа.

Згідно з повідомленням УЗ у четвер, із Харкова поїзд вирушатиме щодня о 16:03, прибуватиме до Сум о 19:02, до Конотопа - о 21:08.

Із Конотопа поїзд відправлятиметься щодня о 04:44, прибуватиме до Сум о 06:49, до Харкова - о 09:51, уточнює пресслужба УЗ.

Поїзд прямуватиме з вісьмома зупинками, зокрема в Люботині, Тростянці, Білопіллі та Ворожбі.

Згідно з інформацією на сайті УЗ, вартість місця в першому класі поїзда - 259,5 грн, у другому - 183,23 грн.

Маршрут обслуговуватиме дизель-поїзд ДПКр-3 Крюківського вагонобудівного заводу. "Курсуватиме комфортний дизель-поїзд ДПКр-3, який уже пройшов плановий ремонт і повертається на свій маршрут", - зазначає УЗ.

"Слобожанський експрес", покликаний з'єднати східні регіони України, було запущено з 19 грудня 2021 року за маршрутом Харків - Попасна - Харків, Харків - Суми - Ворожба - Харків. У зв'язку з бойовими діями поїзд перестав курсувати, але у квітні 2022 року рейси було відновлено за скороченим маршрутом Харків - Ворожба через Суми.

Теги: #транспорт #укрзалізниця #експрес

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