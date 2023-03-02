Події

09:23 02.03.2023

НБУ випустив пам'ятні медалі "Охтирка" та "Волноваха" із серії "Місто героїв"

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Національний банк України (НБУ) випустив дві пам'ятні медалі: "Місто героїв - Охтирка" і "Місто героїв - Волноваха" накладом до 100 тис. кожна, з яких 50 тис. - у 2023 році.

"У 2022 році було випущено чотири пам’ятні медалі з цієї серії: "Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь", "Місто героїв – Маріуполь", "Місто героїв – Харків", "Місто героїв – Херсон". Учора ми випустили ще дві: "Місто героїв – Охтирка" та "Місто героїв – Волноваха", - повідомив НБУ у фейсбуці.

Згідно з його інформацією, на медалі "Охтирка" на аверсі на тлі стилізованого сяючого сонця з блискавками (символ покарання для агресорів) розміщено Герб України, під яким символ визволення - птах; унизу - місто під ворожими бомбардуваннями, праворуч – слід від ракети, що влучає в будівлю міськради, ліворуч – житловий будинок, за яким грається дитина.

Ha реверсі зображено композицію, яка представляє сьогодення крізь призму твору уродженця Охтирки Івана Багряного "Тигролови".

На медалі "Волноваха" літеру "н" замінює фрагмент залізничної колії, що сягає герба і символізує прагнення до деокупації. Також на цьому боці медалі зображені стилізовані фрагменти мап Донецька та Маріуполя.

На реверсі - образ українського воїна та елементи герба Волновахи: на тлі округлої лінії (символізує розташування Волновахи на одному з найвищих місць Приазовської височини) і хвилястої смуги з фонтанами (означає річку Волноваху) - птах у польоті та його дзеркальна тінь, що символізує впевненість у звільненні міста.

"Відсьогодні вони будуть доступні для купівлі в інтернет-магазині Національного банку (до 2 500 штук кожного виду). Крім того, за кілька днів банки-дистриб’ютори також будуть готові реалізовувати нашу нову нумізматичну продукцію", - зазначив центробанк.

Згідно з інформацією на сайті, виготовлена з нейзильберу медаль "Волноваха" продається по 50 грн, "Охтирка" - по 64 грн.

Теги: #нбу #медалі

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