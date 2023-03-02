Ліміти споживання е/е на четвер відсутні

Споживання електроенергії в Україні в четвер 19-й день поспіль продовжує базуватися на безлімітному режимі і відсутності графіків погодинних відключень, повідомляють оператори системи розподілу (ОСР, обленерго).

"Наразі дефіцит потужності в країні відсутній, у зв'язку з чим НЕК "Укренерго" не надає лімітів потужності операторам системи розподілу", - зазначає у своєму фейсбуці "Сумиобленерго".

Проте мережевий оператор Сумської області, як і низка інших, закликає абонентів економно використовувати електроенергію та не створювати додаткового навантаження на пошкоджені ворожими обстрілами мережі.

Про відсутність лімітів на 2 березня та планових відключень е/е у своїх соцмережах також традиційно повідомили "Запоріжжяобленерго", "Полтаваобленерго", "Чернівціобленерго", "Волиньобленерго", а також група ДТЕК у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Водночас ДТЕК зазначив, що через пошкодження обстрілами мереж "Укренерго" ОСР можуть обмежувати електропостачання в певних енерговузлах за графіком.