Єврокомісія має намір різко збільшити виробництво боєприпасів та їх постачання Україні

Європейська комісія має намір представити послам країн-членів Європейського Союзу у четвер план, який забезпечить постачання Україні боєприпасів для протистояння російському вторгненню, а також поповнення запасів у країнах ЄС, пише у середу німецьке видання Spiegel.

Згідно з документом, який є у розпорядженні видання, план містить три кроки, перший із яких передбачає негайне збільшення постачань Україні боєприпасів, особливо 155-мм артилерійських снарядів. "Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ, незабаром запропонує додатковий пакет підтримки в розмірі EUR1 млрд на постачання боєприпасів", - ідеться в повідомленні.

Другий крок передбачає спільну закупівлю 155-мм боєприпасів Європейським оборонним агентством (EDA), щоб поповнити запаси країн ЄС і забезпечити постачання Україні в довгостроковій перспективі. Третій компонент забезпечить збільшення потужностей із виробництва боєприпасів у Європі з урахуванням зміненої ситуації у сфері безпеки.

"Допомога в рамках першого компонента здійснюватиметься за вже встановленою схемою: країни ЄС забезпечують постачання Україні та отримують натомість гроші із Європейського фонду миру (EPF). Його фінансове покриття вже тричі збільшували на EUR500 млн щоразу, а в грудні було ухвалено рішення збільшити його до EUR2 млрд. Щойно це буде реалізовано, надійде ще EUR1 млрд, який має запропонувати Боррель", - пише видання.

Другий компонент плану передбачає необхідність збільшення закупівель боєприпасів у довгостроковій перспективі за допомогою проєкту EDA. Згідно з ним, країни-члени ЄС і Україна мають розмістити масове замовлення і "послати чіткий сигнал про попит промисловості", після чого та буде готова збільшити свої виробничі потужності, вважає Єврокомісія. "Закупівлі можна було б здійснювати за зразком агентства із закупівель Occar, яке вже займається спільними оборонними проєктами... За ту частину, що буде поставлена Україні, знову ж таки виплачуватиметься компенсація з EPF", - наголошується в повідомленні.

Єврокомісія також сподівається, що спільне замовлення приведе до значного зниження цін на продукцію.

25 із 27 країн ЄС і Норвегія вже висловили зацікавленість в участі у проєкті, розрахованому на сім років, наголошується у статті.

У рамках третього кроку планують розв'язати проблему запасів боєприпасів у країнах ЄС, які швидко скорочуються, і недостатньої здатності їх поповнювати.

У виданні зазначають, що Єврокомісія бачить себе в ролі посередника і організатора, наприклад, шляхом виявлення прогалин у виробничих потужностях і допомоги в управлінні закупівлями, а реальна відповідальність лежить на промисловості та урядах країн ЄС.

"Очікується, що міністри оборони цих країн обговорять пропозиції на неформальній зустрічі в Стокгольмі на початку наступного тижня. Рішення можуть ухвалити вже на наступному саміті глав держав та урядів наприкінці березня", - повідомляють у статті.

Також у Spiegel відзначають нестабільність постачання боєприпасів до України порівняно з осінню минулого року.