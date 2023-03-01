Події

16:54 01.03.2023

У Києві викрито шахрая: заволодів коштами, зібраними на потреби ЗСУ

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У Києві викрито 26-річного чоловіка за фактом шахрайства: заволодів коштами, зібраними для потреб Збройних сил України, йому повідомлено про підозру, інформує Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру 26-річному чоловіку за фактом шахрайського заволодіння майном та коштами, зібраними для потреб Збройних сил України (ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України)", - ідеться в повідомленні прокуратури в середу.

Слідство встановило, що на початку вересня 2022 року житель столиці, уродженець Тернопільської області, отримав від волонтерів $4,5 тис. для придбання позашляховика для потреб військової частини. Зазначений автомобіль зловмисник придбав, однак передавати його на потреби ЗСУ не планував, а використовував для своїх цілей.

Крім того, згідно з повідомленням, у грудні 2022 року чоловік отримав від волонтерів 67,7 тис. грн на придбання генератора для потреб одного з батальйонів ЗСУ. Проте, отримавши кошти, зловмисник товар не придбав, а гроші використав на власний розсуд.

Загальна сума збитків становить майже чверть мільйона гривень, уточнюють у прокуратурі. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Під час затримання у підозрюваного вилучено гранату, тротилову шашку, патрони, автомат Калашникова, які він зберігав без дозволу. Також вилучено позашляховик, вирішується питання про передання його на потреби ЗСУ.

Теги: #кошти #зсу #шахрай

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