Двоє цивільних дістали поранень унаслідок обстрілу Херсонщини російськими окупантами - ОВА
У селі Зміївці (Херсонська обл.) у середу внаслідок російської атаки двоє чоловіків дістали поранень, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
"Це 54-річний місцевий мешканець, котрий дістав уламкового поранення стопи, та 34-річний волонтер з Кривого Рогу - його травми більш тяжкі", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що чоловік, який прибув допомагати людям, що живуть під постійними обстрілами, сам потрапив під щільний ворожий вогонь. Він дістав осколкового поранення руки з неповною ампутацією передпліччя, складних переломів руки та ноги.
"Постраждалих шпиталізували до Бериславської лікарні, де надають їм необхідну допомогу", - підсумували в ОВА.