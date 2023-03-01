Події

15:28 01.03.2023

Двоє цивільних дістали поранень унаслідок обстрілу Херсонщини російськими окупантами - ОВА

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Двоє цивільних дістали поранень унаслідок обстрілу Херсонщини російськими окупантами - ОВА

У селі Зміївці (Херсонська обл.) у середу внаслідок російської атаки двоє чоловіків дістали поранень, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Це 54-річний місцевий мешканець, котрий дістав уламкового поранення стопи, та 34-річний волонтер з Кривого Рогу - його травми більш тяжкі", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що чоловік, який прибув допомагати людям, що живуть під постійними обстрілами, сам потрапив під щільний ворожий вогонь. Він дістав осколкового поранення руки з неповною ампутацією передпліччя, складних переломів руки та ноги.

"Постраждалих шпиталізували до Бериславської лікарні, де надають їм необхідну допомогу", - підсумували в ОВА.

Теги: #херсонщина #обстріл

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