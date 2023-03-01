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10:15 01.03.2023

Іран здатний за 12 днів отримати матеріал, необхідний для створення атомної бомби - Пентагон

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Іран здатний за 12 днів отримати матеріал, необхідний для створення атомної бомби - Пентагон

Наразі можливості Ірану такі, що він може за 12 днів виробити матеріал, необхідний для створення атомної бомби, заявив заступник глави Міноборони США з політичних питань Колін Каль.

"У 2018 році Ірану знадобилося б близько 12 місяців для виробництва однієї бомби із запасів розщеплюваних матеріалів. А зараз йому знадобилося б 12 днів", - заявив Каль на слуханнях у комітеті Палати представників зі збройних сил.

"З моменту, як ми вийшли з СВПД, Іран досяг разючого прогресу в ядерній сфері", - наголосив він.

Каль додав, що повернення до ядерної угоди, як і раніше, є "найкращим варіантом з усіх", але зазначив, що наразі питання щодо СВПД відкладено.

"Минулого літа ми представили пропозиції щодо домовленостей, які Іран не мав наміру приймати. Я не думаю, що ми на порозі повернення до СВПД", - сказав він.

Раніше Bloomberg із посиланням на дані МАГАТЕ повідомив, що в Ірані запаси урану, збагаченого до рівня 60%, з листопада минулого року збільшилися на 40%. Зокрема, запаси збагаченого до 60% урану зросли з 62,3 кг до 87,5 кг.

Згідно з отриманою низкою ЗМІ доповіддю МАГАТЕ, в Ірані також підтвердили, що взяті 22 січня зразки на ядерному об'єкті у Фордо містили частинки, збагачені до 83,7%. Водночас у Тегерані пояснили, що це пов'язане з "ненавмисними коливаннями рівня збагачення".

У міжнародній організації, зі свого боку, зазначили, що продовжують розслідування, щоб встановити причину виявлення таких частинок.

Крім того, низка західних ЗМІ вказує, що станом на 12 лютого запаси збагаченого до будь-якого рівня урану в Ірані сягнули 3 760,8 кг, що у більш ніж 18 разів вище за рівень, узгоджений у рамках іранської ядерної угоди.

У 2015 році "шістка" міжнародних посередників (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США, Франція) та Іран уклали СВПД, що передбачало зняття з Ірану санкцій в обмін на обмеження Тегераном ядерної програми. У травні 2018 року президент США Дональд ініціював вихід із СВПД і відновив односторонні антиіранські санкції. У відповідь Тегеран почав поетапно скорочувати свої зобов'язання щодо обмеження ядерної програми в рамках угоди.

Нинішній президент США Джо Байден заявив про готовність за певних умов повернутися до ядерної угоди.

У Відні за посередництва Великої Британії, Німеччини, Китаю, Франції, Росії та ЄС відбулися кілька раундів непрямих переговорів між Іраном і США щодо умов відновлення СВПД. Однак незабаром на переговорах узяли паузу, яка затягнулася дотепер.

Теги: #іран #ядерна_зброя

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