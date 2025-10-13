США готові співпрацювати з Іраном - Трамп

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп висловив готовність взаємодіяти з Іраном і припустив, що Тегеран прагне поліпшити з ним відносини.

"Навіть Ірану, режим якого призвів до стількох смертей на Близькому Сході, ми готові подати руку дружби та співпраці. Я кажу вам: вони хочуть укласти з нами угоду", - заявив він у понеділок, виступаючи в ізраїльському Кнесеті.

Трамп зазначив, що співпраця зі США вигідна Ірану, і висловив упевненість, що це обов'язково відбудеться.

При цьому американський президент заявив, що Іран має "відмовитися від тероризму", перестати становити загрозу для сусідніх країн.

Трамп запевнив, що в США та Ізраїлі не ставляться до Ірану вороже і "просто хочуть жити в мирі".

Президент США виступив у Кнесеті з нагоди укладення угоди про перемир'я і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС.