19:13 03.09.2025

У МАГАТЕ заявили про відсутність актуальної інформації щодо іранської ядерної програми

У МАГАТЕ заявили, що не мають у своєму розпорядженні свіжих даних про ядерну програму Ірану з огляду на припинення Тегераном співпраці з агентством, повідомляє в середу Bloomberg.

"МАГАТЕ наразі втратило доступ до інформації про запаси ядерних матеріалів в Ірані", - наводить агентство витяги з квартального звіту гендиректора Рафаеля Гроссі.

Він зазначив, що агентство не зможе навести докази на підтримку тих чи інших заяв про іранську ядерну програму без "повноцінного відновлення угоди про гарантії безпеки в Ірані", у рамках якої здійснювався, зокрема, допуск інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти.

22 червня США завдали удару по трьох ядерних об'єктах в Ірані - у Фордо, Ісфахані та Натанзі. Цьому передували військові дії Ізраїлю проти цієї країни, метою яких декларувалося знищення ядерної програми Ірану.

Іранський парламент 25 червня проголосував за законопроєкт, що передбачає тимчасове зупинення співпраці з МАГАТЕ. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі 27 червня повідомив про схвалення документа Радою вартових Конституції - надпарламентським органом, який підтвердив конституційність ухвалюваних законодавчих актів, і оголосив про набуття указом чинності.

2 липня президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон щодо припинення співпраці Тегерана з МАГАТЕ.

Документ, зокрема, передбачає заборону на в'їзд до Ірану інспекторів МАГАТЕ "до того часу, поки не буде гарантована національна безпека в ядерній сфері".

Однак наприкінці серпня іранська влада підтвердила, що інспектори МАГАТЕ прибули до Ірану для відновлення роботи. Гроссі тоді повідомляв, що фахівці агентства стежитимуть за заміною палива на АЕС "Бушер".

 

 

 

Теги: #атом #іран

