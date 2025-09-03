У МАГАТЕ заявили про відсутність актуальної інформації щодо іранської ядерної програми

У МАГАТЕ заявили, що не мають у своєму розпорядженні свіжих даних про ядерну програму Ірану з огляду на припинення Тегераном співпраці з агентством, повідомляє в середу Bloomberg.

"МАГАТЕ наразі втратило доступ до інформації про запаси ядерних матеріалів в Ірані", - наводить агентство витяги з квартального звіту гендиректора Рафаеля Гроссі.

Він зазначив, що агентство не зможе навести докази на підтримку тих чи інших заяв про іранську ядерну програму без "повноцінного відновлення угоди про гарантії безпеки в Ірані", у рамках якої здійснювався, зокрема, допуск інспекторів МАГАТЕ на ядерні об'єкти.

22 червня США завдали удару по трьох ядерних об'єктах в Ірані - у Фордо, Ісфахані та Натанзі. Цьому передували військові дії Ізраїлю проти цієї країни, метою яких декларувалося знищення ядерної програми Ірану.

Іранський парламент 25 червня проголосував за законопроєкт, що передбачає тимчасове зупинення співпраці з МАГАТЕ. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі 27 червня повідомив про схвалення документа Радою вартових Конституції - надпарламентським органом, який підтвердив конституційність ухвалюваних законодавчих актів, і оголосив про набуття указом чинності.

2 липня президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон щодо припинення співпраці Тегерана з МАГАТЕ.

Документ, зокрема, передбачає заборону на в'їзд до Ірану інспекторів МАГАТЕ "до того часу, поки не буде гарантована національна безпека в ядерній сфері".

Однак наприкінці серпня іранська влада підтвердила, що інспектори МАГАТЕ прибули до Ірану для відновлення роботи. Гроссі тоді повідомляв, що фахівці агентства стежитимуть за заміною палива на АЕС "Бушер".