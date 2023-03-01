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07:16 01.03.2023

США уважно спостерігатимуть за можливими поставками Китаєм зброї для РФ

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США уважно спостерігатимуть за можливими поставками Китаєм зброї для РФ

США уважно спостерігатимуть за можливим постачанням Китаєм зброї для РФ, повідомив прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер.

"Високопоставлені урядові лідери всі говорили про можливі наслідки надання Китаєм смертоносної допомоги. Ми не бачили, щоб вони зробили це на цю мить. Але знову ж таки ми продовжуватимемо уважно стежити за цим", - сказав Райдер на пресконференції в Пентагоні.

Чиновники Білого дому заявили, що є "ознаки" того, що Китай розглядає можливість постачання Росії зброї. Ніщо не говорить про те, що китайські лідери вирішили озброїти Росію, але вони не зняли це з обговорення, зазначив Райдер. І тому ми хочемо чітко заявити, що це буде поганим рішенням, якщо вони вирішать це зробити.

Міністерство оборони США зосереджено на постачанні Україні обладнання, необхідного для її захисту від російського вторгнення.

Якщо Китай справді вирішить постачати зброю, "це без необхідності розширить цей конфлікт", сказав Райдер. "Це спричинить загибель більшої кількості невинних людей, оскільки Росія продовжує вести свою кампанію проти громадян України".

 

 

 

Теги: #рф #сша #китай #зброя

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