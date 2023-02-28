Зеленський запропонував ОЕСР приєднатися до роботи щодо спрямування активів Росії на компенсацію збитків України

Президент України Володимир Зеленський запропонував Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) приєднатися до роботи щодо спрямування активів Росії на компенсацію збитків України.

"Зустрівся сьогодні з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку. Це одна з найпотужніших глобальних організацій, яка об'єднує передові країни світу. Ті країни, в яких люди справді хочуть жити", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

За його словами, "наша мета – повноправне приєднання України до організації, а також використання досвіду ОЕСР щодо модернізації нашої держави".

"Сьогодні говорили, зокрема, про справедливу податкову систему для українців. – |прозору, просту та утримуючу баланс між стимулюванням бізнесу та економічного зростання та соціальної справедливості", - сказав президент.

Він також "запропонував Організації економічного співробітництва та розвитку приєднатися і до роботи у напрямку активів Росії на компенсацію збитків, завданих російською агресією".