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22:09 28.02.2023

Росіяни інформаційно "б'ють" по темі мобілізації в Україні, оскільки це запорука перемоги у війні

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Росіяни інформаційно "б'ють" по темі мобілізації в Україні, оскільки це запорука перемоги у війні

Основні теми, на які спрямовані інформаційні "операції" ворога, - це постачання озброєння в Україну та мобілізація, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Найбільший страх росіян - що Україні поставлять усе обіцяне озброєння. Тому ключова мета, куди вони б'ють інформаційними "операціями" - дискредитувати Україну, як реципієнта, отримувача зброї. Тому ми бачимо ці "вкидання", зокрема в західних країнах через афілійованих РФ експертів і політиків", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону у вівторок увечері.

Вона наголосила, що Україна використовує озброєння виключно в межах своїх міжнародно визнаних кордонів і дотримується всіх правил і звичаїв війни.

"Друге, на що "б'ють" росіяни, слабке місце, яке вони хочуть пробити - мобілізація. Вони зацікавлені в тому, щоб в Україні мобілізація не відбулася, адже будь-яку зброю використовують люди", - зазначила Маляр.

У Міноборони зазначили, що ворог проводить дискредитаційні кампанії щодо мобілізації в Україні.

"Ми не приховуємо, що певні проблеми є під час мобілізаційного процесу, оскільки це величезне навантаження на територіальний центр комплектування, але частина інформкампаній спрямовані виключно на те, щоб в Україні не відбулася мобілізація. Мобілізація - запорука того, що ми переможемо в цій війні", - сказала вона.

Маляр при цьому наголосила, що порушення прав є неприпустимим під час мобілізації.

 

 

Теги: #рф #міноборони #інформація

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