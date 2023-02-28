Події

21:41 28.02.2023

НКРЕКП проведе перевірки ще двох ОСР на предмет дотримання графіків відключень е/е

2 хв читати
НКРЕКП проведе перевірки ще двох ОСР на предмет дотримання графіків відключень е/е

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові виїзні перевірки ще двох операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) щодо дотримання графіків відключень електроенергії.

Регулятор ухвалив таке рішення у відповідь на відповідні скарги споживачів на засіданні у вівторок.

Цього разу під перевірки потрапили АТ "Хмельницькобленерго" та АТ "Чернівціобленерго".

"До НКРЕКП надійшли численні звернення споживачів щодо: нерівномірного (несправедливого) розподілу операторами систем розподілу (ОСР) участі споживачів у заходах із розвантаження енергосистеми (графіками відключення)... неповідомлення ОСР споживачів про перерви в електропостачанні", - йдеться в обґрунтуваннях Нацкомісії до відповідних ухвалених постанов.

Таким чином, НКРЕКП, починаючи з кінця 2022 року, вже ухвалила рішення щодо перевірок ОСР за скаргами споживачів на дискримінаційні відключення та не інформування про терміни відключень на 10 засіданнях.

З урахуванням рішення комісії від 28 лютого під перевірки потрапили по сім разів ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" і ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", шість - АТ "Хмельницькобленерго", п'ять - АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Полтаваобленерго" і АТ "Чернівціобленерго", чотири - ПрАТ "Закарпаттяобленерго", АТ "Вінницяобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго", тричі - ВАТ "Тернопільобленерго", та ПрАТ "Львівобленерго", двічі - ПАТ "Черкасиобленерго", та по одному разу - АТ "Прикарпаттяобленерго" та АТ "Чернігівобленерго".

Загалом комісія перевіряє понад половину обленерго - 14 операторів.

Як заявив у середині лютого 2023 року голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, загальний обсяг накладених енергорегулятором штрафів на ОСР за порушення під час вимкнень перевищує 1 млн грн.

 

 

 

Теги: #перевірки #відключення #е_е #графіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 27.02.2023
Майже вся Одеса та Одеський район без світла через відключення високовольтної лінії - "ДТЕК"

Майже вся Одеса та Одеський район без світла через відключення високовольтної лінії - "ДТЕК"

19:22 21.02.2023
НКРЕКП поки не бачить підстав для підвищення цін на спотовому ринку е/е

НКРЕКП поки не бачить підстав для підвищення цін на спотовому ринку е/е

19:05 17.02.2023
У вихідні в Києві та області можливі стабілізаційні відключення світла

У вихідні в Києві та області можливі стабілізаційні відключення світла

19:09 14.02.2023
Енергорегулятор зобов'язав ОСР здійснювати адресну розсилку авторизованим споживачам інформації про час та причини відключення е/е

Енергорегулятор зобов'язав ОСР здійснювати адресну розсилку авторизованим споживачам інформації про час та причини відключення е/е

15:02 12.02.2023
Графіки обмеження е/е повернуться з початком робочого тижня - топменеджер ДТЕК

Графіки обмеження е/е повернуться з початком робочого тижня - топменеджер ДТЕК

15:54 10.02.2023
Київ, Київська та Дніпропетровська області повернулися до стабілізаційних графіків після екстрених через атаки РФ

Київ, Київська та Дніпропетровська області повернулися до стабілізаційних графіків після екстрених через атаки РФ

07:10 05.02.2023
У Києві та двох областях не обмежуватимуть е/е у першій половині неділі, на Одещині – тривають екстрені відключення

У Києві та двох областях не обмежуватимуть е/е у першій половині неділі, на Одещині – тривають екстрені відключення

08:52 04.02.2023
Вранці сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Одеської області, частина громад і Одеси без електропостачання

Вранці сталася аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури Одеської області, частина громад і Одеси без електропостачання

19:05 02.02.2023
ЄК підтримує збільшення комерційних перетоків е/е між Європою та Україною – Шефчович

ЄК підтримує збільшення комерційних перетоків е/е між Європою та Україною – Шефчович

22:12 27.01.2023
Графіки відключень е/е для побутових споживачів можна вирівняти в центральних регіонах країни - голова "Черкасиобленерго"

Графіки відключень е/е для побутових споживачів можна вирівняти в центральних регіонах країни - голова "Черкасиобленерго"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував ОЕСР приєднатися до роботи щодо спрямування активів Росії на компенсацію збитків України

Найвище керівництво Росії зіткнеться з юридичними наслідками геноциду проти українців

Росія не рахує людей, відправляючи на штурм українських позицій у Бахмута

Безугла вважає причиною проєкту постанови про її відкликання з комітету з нацоборони свою ініціативу про виключення з комітету Льовочкіна

Ворог веде новий наступ на Донбасі з січня, не полишає мету захопити всю Україну - Маляр

ОСТАННЄ

Зеленський запропонував ОЕСР приєднатися до роботи щодо спрямування активів Росії на компенсацію збитків України

Найвище керівництво Росії зіткнеться з юридичними наслідками геноциду проти українців

Росія не рахує людей, відправляючи на штурм українських позицій у Бахмута

Росіяни інформаційно "б'ють" по темі мобілізації в Україні, оскільки це запорука перемоги у війні

Наказ про початок формування Антикорупційної ради Міноборони буде підписано до кінця тижня

Кабмін вніс законопроєкт про особливості реєстрації шлюбів, розлучень, народжень і смертей за кордоном і на окупованих територіях

Глава "Нафтогазу" сподівається на завершення опалювального сезону "на самому початку" квітня

Офіс президента та Human Right Watch домовилися співпрацювати в напрямі протидії агресії Росії

З'ясовуються обставини незаконного відвідування журналістом NBC території Криму

У Херсон доправили три потужні електрогенератори, які забезпечуватимуть безперебійну роботу місцевого водоканалу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА