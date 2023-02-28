НКРЕКП проведе перевірки ще двох ОСР на предмет дотримання графіків відключень е/е

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові виїзні перевірки ще двох операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) щодо дотримання графіків відключень електроенергії.

Регулятор ухвалив таке рішення у відповідь на відповідні скарги споживачів на засіданні у вівторок.

Цього разу під перевірки потрапили АТ "Хмельницькобленерго" та АТ "Чернівціобленерго".

"До НКРЕКП надійшли численні звернення споживачів щодо: нерівномірного (несправедливого) розподілу операторами систем розподілу (ОСР) участі споживачів у заходах із розвантаження енергосистеми (графіками відключення)... неповідомлення ОСР споживачів про перерви в електропостачанні", - йдеться в обґрунтуваннях Нацкомісії до відповідних ухвалених постанов.

Таким чином, НКРЕКП, починаючи з кінця 2022 року, вже ухвалила рішення щодо перевірок ОСР за скаргами споживачів на дискримінаційні відключення та не інформування про терміни відключень на 10 засіданнях.

З урахуванням рішення комісії від 28 лютого під перевірки потрапили по сім разів ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" і ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", шість - АТ "Хмельницькобленерго", п'ять - АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Полтаваобленерго" і АТ "Чернівціобленерго", чотири - ПрАТ "Закарпаттяобленерго", АТ "Вінницяобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго", тричі - ВАТ "Тернопільобленерго", та ПрАТ "Львівобленерго", двічі - ПАТ "Черкасиобленерго", та по одному разу - АТ "Прикарпаттяобленерго" та АТ "Чернігівобленерго".

Загалом комісія перевіряє понад половину обленерго - 14 операторів.

Як заявив у середині лютого 2023 року голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, загальний обсяг накладених енергорегулятором штрафів на ОСР за порушення під час вимкнень перевищує 1 млн грн.