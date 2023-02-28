Російські окупанти видають землю в тимчасово окупованому Криму своїм поплічникам - Центр національного спротиву

Російські окупанти видають земельні ділянки на території тимчасово окупованого Кримського півострова своїм поплічникам, повідомляє Центр національного спротиву України.

"Так поліцаям платять за вірність і беззаперечне виконання наказів щодо репресій місцевого населення, зокрема кримських татар. Зауважимо, що росіяни планують поширити практику роздачі землі росгвардійцям і на інших захоплених землях", - ідеться в повідомленні.

При цьому в центрі наголошують, що видані окупантами акти власності на землю не мають юридичної сили, тому незаконно видані загарбникам земельні ділянки будуть повернуті Українській державі або власникам землі (станом на 2014 рік) після деокупації півострова.

"Також варто зазначити, що перелік "власників" землі стане відомим загалу після його формування", - підсумували в ЦНС.