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16:55 28.02.2023

Злочини російських окупантів в Україні не мають залишитися безкарними - Зеленський у розмові з Ханом

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Злочини російських окупантів в Україні не мають залишитися безкарними - Зеленський у розмові з Ханом

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок робочу зустріч у Києві з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

"Під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом сказав, що жахливі злочини, які вчинили на територіях України російські окупанти, не повинні залишитися непокараними. Винні в них мають бути притягнуті до відповідальності", - повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі за підсумками зустрічі з Ханом.

За словами глави держави, для України важливо почути сигнали про підтримку і важливість правосуддя.

"Це означає, що ми не одні у бажанні добитися справедливості для України і спільно зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитися у майбутньому навіть теоретично", - сказав президент.

 

Теги: #мкс #хан #зеленський

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