Злочини російських окупантів в Україні не мають залишитися безкарними - Зеленський у розмові з Ханом

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок робочу зустріч у Києві з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

"Під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом сказав, що жахливі злочини, які вчинили на територіях України російські окупанти, не повинні залишитися непокараними. Винні в них мають бути притягнуті до відповідальності", - повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі за підсумками зустрічі з Ханом.

За словами глави держави, для України важливо почути сигнали про підтримку і важливість правосуддя.

"Це означає, що ми не одні у бажанні добитися справедливості для України і спільно зможемо повернути справедливість для Європи та світу. Щоб такі жахливі злочини не могли повторитися у майбутньому навіть теоретично", - сказав президент.