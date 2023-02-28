Події

16:37 28.02.2023

Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини - ОК "Північ"

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Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини - ОК "Північ"

Російські окупаційні війська у вівторок, 28 лютого, вкотре обстріляли прикордонні райони Сумської області, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"З 13:05 до 13:15 повідомили про п'ять приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Бачівськ", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

 

Теги: #ок_північ

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