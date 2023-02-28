Верховній Раді пропонують заборонити під час війни стягнення та арешт коштів боржника для допомоги ВПО

Верховній Раді пропонують заборонити виконавчому провадженню під час війни стягнення та арешт коштів боржника, що надійшли йому на окремий рахунок для допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Відповідний урядовий законопроєкт №9065 Про внесення змін до розділу ХІІI до прикінцевих та перехідних положень закону "Про виконавче провадження" зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує заборонити на період дії правового режиму воєнного стану та 30 календарних днів після його припинення або скасування звернення стягнення та накладення арешту на кошти боржника-фізичної особи, які перебувають на окремому поточному рахунку зі спеціальним режимом використання, відкритому для зарахування відповідних коштів, що надійшли від громадських, благодійних, міжнародних організацій і представництв міжнародних організацій в Україні як цільова допомога і як державна допомога на проживання в інших країнах.