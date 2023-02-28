Події

10:12 28.02.2023

Сирський: Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена

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Сирський: Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена

Ситуація в районі Бахмута дуже напружена, найбільш підготовлені "вагнерівці" намагаються прорвати оборону українських військ і оточити місто, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена. Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони "Вагнера", які намагаються прорвати оборону наших військ і оточити місто", - наводить Military Media Center слова Сирського.

Він також наголосив, що в боях за Бахмут українські воїни показують "численні приклади стійкості, мужності та героїзму".

 

Теги: #війна #бахмут #сирський

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