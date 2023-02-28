Ситуація в районі Бахмута дуже напружена, найбільш підготовлені "вагнерівці" намагаються прорвати оборону українських військ і оточити місто, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена. Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони "Вагнера", які намагаються прорвати оборону наших військ і оточити місто", - наводить Military Media Center слова Сирського.

Він також наголосив, що в боях за Бахмут українські воїни показують "численні приклади стійкості, мужності та героїзму".