У Херсонській області внаслідок обстрілів поранено трьох людей - ОВА

За минулу добу в Херсонській області внаслідок обстрілів поранень дістали троє людей, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли поранень зазнали троє мирних жителів. Російські загарбники 119 разів ударили по Херсонщині", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі у вівторок.

Як уточнюється, мирні населені пункти атакували з різних видів озброєння - РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА і БМП.

За інформацією ОВА, "Херсон армія Росії обстріляла 18 разів - били по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у школу, приватні та багатоквартирні будинки".