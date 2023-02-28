Війна в Україні забрала життя щонайменше 8101 цивільного, ще 13479 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 26 лютого 2023 року склали 21580 цивільних (на 15 лютого – 21293), зокрема 8101 загиблий (8066), повідомило управління Верховного комітету ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб значно вища, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, одночасно отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 3584 чоловіки, 2127 жінок, 256 хлопчиків та 201 дівчинка, тоді як стать 31 дитини та 1902 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 13479 поранених – 398 хлопчиків та 293 дівчинки, а також 271 дитина, стать якої поки не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 15 лютого загинула одна дитина та поранено 8 дітей.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані щодо місяців.

Згідно з ними, кількість загиблих у лютому зменшилася до 123 зі 198 у січні та 205 у грудні.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3943 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 758, у травні – до 509, у червні – до 422 та у липні – до 378. За перші п'ять днів війни з 24 по 28 лютого загинуло 358 осіб, за серпень – 332, за вересень – 386, за жовтень – 305 та за листопад – 184.

Кількість поранених у лютому – 402 – стала мінімальною з початку війни: у січні їх було 539, у грудні – 617, у листопаді – 541, за п'ять перших днів війни у лютому минулого року – 464. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 з 976 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня – 917. До цього щомісячно кількість поранених перевищувала тисячу: липень – 1126, червень – 1104, травень – 1136, квітень – 1888, березень – 2974.

Згідно з зведенням, у лютому цього року від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 115 людей і ще 377 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних залишків війни померло 8 і було поранено 25 осіб (6% від загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у лютому припало 88% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 15 лютого, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.