У результаті нічних обстрілів у Нікополі пошкоджено готель, три приватні будинки

У ніч проти вівторка російські окупанти обстріляли Нікополь, в результаті пошкоджено готель, 3 приватні будинки, обірвані лінії електропередач, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі ворог тричі бив по Нiкополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, але є руйнування. У мiстi пошкоджений готель, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто. Обiрванi лiнiї електропередач", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у вівторок уранці.