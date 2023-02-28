Події

07:43 28.02.2023

У результаті нічних обстрілів у Нікополі пошкоджено готель, три приватні будинки

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У результаті нічних обстрілів у Нікополі пошкоджено готель, три приватні будинки

У ніч проти вівторка російські окупанти обстріляли Нікополь, в результаті пошкоджено готель, 3 приватні будинки, обірвані лінії електропередач, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі ворог тричі бив по Нiкополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих, але є руйнування. У мiстi пошкоджений готель, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто. Обiрванi лiнiї електропередач", - написав голова ОВА у телеграм-каналі у вівторок уранці.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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