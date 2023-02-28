Шмигаль під час розмови з представниками найбільшої фракції Європарламенту закликав використати всі інструменти для безпеки Запорізької АЕС та Каховської ГЕС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з представниками найбільшої фракції Європарламенту – Європейської народної партії на чолі з Манфредом Вебером та закликав використати всі інструменти для гарантування безпеки Запорізької АЕС та Каховської ГЕС.

"Обговорили подальші кроки європейської та євроатлантичної інтеграції України з представниками @EPPGroup на чолі з @ManfredWeber. Розповів про потреби відбудови та продовження децентралізації. Закликав використати всі інструменти для безпеки Запорізької АЕС та Каховської ГЕС", - написав Шмигаль у твіттері в понеділок.