Події

07:29 28.02.2023

Шмигаль під час розмови з представниками найбільшої фракції Європарламенту закликав використати всі інструменти для безпеки Запорізької АЕС та Каховської ГЕС

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Шмигаль під час розмови з представниками найбільшої фракції Європарламенту закликав використати всі інструменти для безпеки Запорізької АЕС та Каховської ГЕС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з представниками найбільшої фракції Європарламенту – Європейської народної партії на чолі з Манфредом Вебером та закликав використати всі інструменти для гарантування безпеки Запорізької АЕС та Каховської ГЕС.

"Обговорили подальші кроки європейської та євроатлантичної інтеграції України з представниками @EPPGroup на чолі з @ManfredWeber. Розповів про потреби відбудови та продовження децентралізації. Закликав використати всі інструменти для безпеки Запорізької АЕС та Каховської ГЕС", - написав Шмигаль у твіттері в понеділок.

 

 

 

Теги: #єс #розмова #шмигаль

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