Події

02:09 28.02.2023

У понеділок ворог обстріляв 6 громад, зафіксовано 86 прильотів – Сумська ОВА

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У понеділок ворог обстріляв 6 громад, зафіксовано 86 прильотів – Сумська ОВА

Протягом понеділка ворог обстріляв Білопільську, Шалигінську, Новослобідську, Краснопільську, Середино-Будську, Глухівську громади, було зафіксовано 86 прильотів, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Внаслідок мінометного обстрілу в с.Порохонь Середино-Будської громади пошкоджено 2 приватні будинки.

Також через обстріл мінометом у с. Манухівка Новослобідської громади пошкоджено домоволодіння та господарське приміщення.

Окрім цього через ворожий мінометний обстріл у с. Будівельне Глухівській громаді пошкоджено асфальтоване дорожнє покриття, а в будинках вибиті вікна.

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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