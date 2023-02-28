У понеділок ворог обстріляв 6 громад, зафіксовано 86 прильотів – Сумська ОВА

Протягом понеділка ворог обстріляв Білопільську, Шалигінську, Новослобідську, Краснопільську, Середино-Будську, Глухівську громади, було зафіксовано 86 прильотів, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Внаслідок мінометного обстрілу в с.Порохонь Середино-Будської громади пошкоджено 2 приватні будинки.

Також через обстріл мінометом у с. Манухівка Новослобідської громади пошкоджено домоволодіння та господарське приміщення.

Окрім цього через ворожий мінометний обстріл у с. Будівельне Глухівській громаді пошкоджено асфальтоване дорожнє покриття, а в будинках вибиті вікна.