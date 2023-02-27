Події

20:52 27.02.2023

Голова української військової розвідки не бачить ознак можливого постачання Китаєм озброєння для РФ

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Голова української військової розвідки не бачить ознак можливого постачання Китаєм озброєння для РФ

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не вважає, що на сьогодні тривають обговорення між Китаєм і РФ про постачання озброєння.

"Я не поділяю таку думку. Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передання озброєнь Росії… Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі", - сказав Буданов в інтерв'ю "Голосу Америки".

Він наголосив, що як керівник розвідки "спирається тільки на факти", і таких фактів нині не бачить.

За словами Буданова, "майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, є Іран".

"Була інформація, що щось там йшло з Північної Кореї, але у нас немає тому підтвердження. І жодного немає випадку, коли ми зафіксували б, що ось якесь озброєння, яке прийшло з Північної Кореї, ось воно ось тут було використано. Можливо ще ми цього просто не бачили, або воно йде на якісь інші, як то кажуть, нужди", - зазначив голова розвідки.

Він також додав, що у РФ є спроби через треті країни - "більш-менш масштабно ввезти озброєння".

"Зараз пробують із Мʼянмою. Що з цього вийде, побачимо з часом. Але по факту Росія в питанні озброєнь обмежена, скажімо так, Іраном. Станом на зараз", - сказав Буданов.

 

Теги: #рф #війна #полон

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