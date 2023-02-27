Події

20:00 27.02.2023

На півдні Криму стався землетрус магнітудою 4,4 - сеймоцентр

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На півдні Криму стався землетрус магнітудою 4,4 - сеймоцентр

Землетрус магнітудою 4,4 стався недалеко від Алушти на півдні окупованого Криму в понеділок о 15:02 за Києвом, повідомляється на сайті Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC).

Як наголошується в повідомленні, поштовхи було зафіксовано на глибині 20 км, а епіцентр розташовувався на 44.52 градуса північної широти і 34.5 градуса східної довготи, тобто за 58 км на південний схід від м. Сімферополя і за 19 км на південний схід від м. Алушти.

Про руйнування і постраждалих не повідомляють.

 

Теги: #крим #землетрус

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