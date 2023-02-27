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19:24 27.02.2023

Westinghouse висловила підтримку Україні

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Westinghouse висловила підтримку Україні

Американська Westinghouse, що постачає свіже ядерне паливо на українські АЕС, укотре висловила підтримку Україні в день річниці початку російської воєнної агресії, повідомило держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в понеділок.

"Уже рівно рік триває жахлива агресія проти народу України. У цей день колектив Westinghouse висловлює вам співчуття і солідарний із вами. Ми з гордістю вивішуємо українські прапори в нашій глобальній штаб-квартирі в Кренберрі-Тауншип (штат Пенсільванія, США) на знак солідарності з Україною та визнання її непохитної рішучості й стійкості", - написав у листі президент і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман, слова якого наводить НАЕК.

Він зазначив, що колектив Westinghouse очікує нових зустрічей з українськими партнерами.

Westinghouse є багаторічним партнером ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Енергоатом" уже розпочав реалізацію проєкту з будівництва п’ятого і шостого блоків на Хмельницькій АЕС, який планують завершити до 2029 року", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse 31 серпня 2021 року уклали меморандум про будівництво в Україні п'яти енергоблоків за американською технологією АР1000. 22 листопада 2021 року в Києві в розвиток положень меморандуму було підписано дві перші угоди щодо будівництва двох енергоблоків за цією технологією на Хмельницькій АЕС.

12 липня 2022 року компанії також підписали контракт на розроблення оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на ХАЕС.

Крім того, "Енергоатом" і Westinghouse 2 червня 2022 року на майданчику Хмельницької АЕС уклали угоду про постачання ядерного палива на всі АЕС України.

 

Теги: #підтримка #енергетика #співробітництво

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