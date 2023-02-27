На Київщині відновлено 10,6 тисяч із 27 тисяч пошкоджених під час бойових дій об'єктів - ОВА

У Київській області вже відновлено понад 10 600 об'єктів, пошкоджених через бойові дії на території регіону, повідомив заступник голови Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко.

Як повідомляється на сайті Київської ОВА в понеділок, загалом в області налічується понад 27 тисяч пошкоджених об'єктів унаслідок російської збройної агресії. Ця кількість змінюється через постійні повітряні атаки ворога. Найбільше пошкоджено об'єктів житлової інфраструктури - понад 24 тисячі.

Як зазначається в повідомленні, об'єкти відновлено коштом, виділеним із резервного фонду державного та місцевих бюджетів за сприяння міжнародних партнерів, організацій та фондів.

"Відбудова області є пріоритетом. Ми на постійному зв’язку з територіальними громадами, аби розуміти їхні потреби та вирішувати проблематику на місцях. Для відбудови залучаємо всі можливі джерела фінансування - не лише кошти з державного та місцевих бюджетів, а й міжнародних фондів та організацій", - зазначив Бойко, слова якого наведено в повідомленні.

За даними КОВА, після деокупації столичного регіону вже відновлено повністю 6 775 об'єктів. Іще понад 3 900 об'єктів відновлено частково, але забезпечено життєдіяльність. Ідеться про об'єкти житлового фонду, освітні заклади, об'єкти соціальної сфери та заклади охорони здоров'я.

Як інформує Київська ОВА, завершено ремонти 5 789 багатоквартирних будинків та приватних домогосподарств. Також частково відновлено 3 587 об'єктів житлового фонду. Серед іншого проведено роботи з повного відновлення 158 закладів загальної середньої та дошкільної освіти. Крім того, протягом усього періоду відновлено 86 закладів охорони здоров'я, пошкоджених унаслідок ведення бойових дій.