Події

14:53 27.02.2023

СБУ та ДБР затримали колишніх керівників катівні в Херсоні

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СБУ та ДБР затримали колишніх керівників катівні в Херсоні

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів у деокупованому Херсоні, серед затриманих - колишній заступник начальника місцевої виправної колонії, який під час окупації міста підтримав ворога, повідомляє СБУ.

У повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок зазначається, що після захоплення пенітенціарної установи начальник колонії добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився увійти до керівного складу створеного окупантами "управління служби виконання покарань у Херсонській області".

"Перебуваючи на "посаді", він організовував незаконне утримання викрадених українців у камерах російської в'язниці. У катівнях до потерпілих застосовували психологічний тиск, тортури та погрози вбивства. Так загарбники намагалися виконати вказівку Кремля щодо придушення руху опору в регіоні", - наголошують у СБУ.

Ще одним колаборантом, за інформацією спецслужби, виявився очільник "відділу комунально-побутового, інтендантського та господарського забезпечення" колишньої російської в'язниці, він відповідав за продовольче забезпечення адміністрації окупаційного органу.

"Ще один зрадник раніше працював у Херсонському СІЗО, але після 24 лютого минулого року погодився на пропозицію окупантів увійти до складу "відділу охорони колонії". Там він разом зі ще одним викритим колаборантом брав участь у каральних рейдах проти місцевих жителів, які чинили опір загарбникам", - інформують у СБУ.

Усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Трьом зловмисникам уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ спільно з ДБР та Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

 

Теги: #сбу #херсон #дбр #колаборанти

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