Бойовиків, які обстрілювали житлові квартали в Луганській області, засуджено до 9 і 10 років позбавлення волі

За матеріалами Служби безпеки України суд засудив до 9 і 10 років позбавлення волі двох бойовиків, які обстрілювали житлові квартали в Луганській області.

"У результаті слідчих дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох бойовиків, які на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав окупаційних угруповань країни-агресора. Там вони увійшли до складу підрозділів Південного військового округу РФ і брали активну участь у штурмі українських міст на східному фронті", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією СБУ, обидва зловмисники потрапили в полон минулого року під час контрнаступу ЗСУ в Донецькій і Луганській областях.

"За матеріалами СБУ суд призначив затриманим 9 і 10 років в'язниці відповідно", - зазначається в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що один із засуджених - бойовик, який іще з 2014 року воював проти сил АТО і обстрілював житлові квартали Луганська у складі так званого батальйону "Заря". Другий засуджений у 2016 році увійшов до складу так званої державної служби охорони ЛНР, а на початку повномасштабної агресії його "перевели" до лав 2 армійського корпусу ЗС РФ, де він командував обстрілами Сєвєродонецька та Лисичанська.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі в не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях.

Досудове розслідування проводили слідчі СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.