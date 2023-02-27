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10:14 27.02.2023

Інститут вивчення війни: теза про наявність у РФ безмежної живої сили - це міф

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Інститут вивчення війни: теза про наявність у РФ безмежної живої сили - це міф

Теза про наявність у Росії безмежної живої сили - це міф, і російський диктатор Володимир Путін уже був змушений ухвалити важкий і непопулярний крок для компенсації жахливих втрат російської окупаційної армії на полі бою, що цьогоріч може значно збільшити втрати від війни для самого Путіна та РФ, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 26 лютого.

"Він зіткнеться з таким самим важким вибором у 2023 році, якщо наполягатиме на своїй рішучості використовувати військову силу для нав'язування своєї волі Україні та Заходу. Росія може мобілізувати додаткові сили, і Путін, найімовірніше, зробить це, а не здасться. Але втрати для Путіна та Росії від заходів, які йому, ймовірно, доведеться вжити на цьому етапі, почнуть швидко зростати", - йдеться у звіті.

Наголошується, що широкомасштабний контрнаступ України в Харківській області у вересні, ймовірно, шокував Путіна, змусивши його усвідомити, що йому необхідно віддати наказ про примусову мобілізацію.

При цьому аналітики переконані, що кампанія з набору в російську армію добровольців, яка передувала мобілізації, була спровокована тим, що боєздатні підрозділи російської армії почали закінчуватися наприкінці травня 2022 року.

Говорячи про те, чому Путін дав можливість ПВК "Вагнера" вербувати до своїх лав ув'язнених для їх використання на полі бою в Україні, аналітики повідомляють, що це пов'язано з тим, що російський диктатор, імовірно, усвідомлював, що мобілізація росіян не зможе своєчасно заповнити розрив між потребами російських військ і наявною живою силою.

В Інституті також повідомляють, що явні зусилля Путіна з підготовки російського народу до затяжної і болючої війни дають змогу припустити, що він усвідомив, що тільки російське Міноборони може використовувати великі механізовані сили, необхідні йому для того, щоб "мати хоч якусь надію на досягнення своїх амбіцій в Україні".

"Путін, очевидно, все ще не наважується віддати наказ про додаткову мобілізацію, який, за повідомленнями російських чиновників, готували на початку 2023 р. Він не повернувся до добровільного призову і навряд чи зробить це, але, схоже, він, як і раніше, нервує щодо того, наскільки великі жертви він може нав'язати своєму народові", - наголосили в ISW.

Щодо ситуації на полі бою аналітики повідомили, що російські окупанти безуспішно намагалися здійснювати наступальні дії в районі Сватового і Кремінної, а також намагалися просуватися в районі Бахмута.

Теги: #путін #війна #втрати #isw

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