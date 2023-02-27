Події

07:56 27.02.2023

Окупанти вночі з артилерії двічі обстріляли Нікопольський район

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У ніч на понеділок, 27 лютого, російські окупанти двічі з артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, без жертв, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"За минулу ніч ворог двічі обстріляв Нікопольський район. Під вогонь із важкої артилерії потрапили сам Нікополь і Мирівська грамада. Люди вціліли. Понівечені 8 приватних будинків, господарська споруда, авто, газопроводи та лінія електропередач", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Голова ОВА додав, що наслідки атак рятувальники продовжують уточнювати.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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