Мережеві оператори анонсують безлімітне споживання е/е на перший робочий день тижня

НЕК "Укренерго" не встановлювала жодних лімітів споживання областям на перший робочий день тижня, що фіксується вже 16-й день поспіль, повідомляють оператори системи розподілу (ОСР, обленерго).

"Два тижні без графіків - done. Починаємо новий - у понеділок, 27 лютого, "Укренерго" не встановила лімітів споживання на Волині", - зазначило у своєму фейсбуці "Волиньобленерго".

"На 27 лютого ліміти не передбачаються. А отже, не буде і відключень", - анонсувало у своєму фейсбуці "Прикарпаттяобленерго".

"Хмельницькобленерго" попередило, що для області актуальним є раніше розроблений графік погодинних відключень, але застосовуватиметься він тільки в разі гострої потреби, тобто істотного дефіциту електроенергії.

"Закарпаттяобленерго" зазначило, що "графік відключень і далі білий, тобто без відключень, і починається третій тиждень, коли маємо таке задоволення".

Подібні оголошення у своїх соцмережах також розмістили на вечір неділі "Сумиобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Полтаваобленерго", "ДТЕК Київські регіональні електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Згідно з повідомленням "ДТЕК Київські електромережі", на завтра ліміти для Києва відсутні, але через суттєве пошкодження мереж обстрілами росіян, можливі обмеження в окремих енерговузлах для уникнення перевантажень обладнання.

"Такі обмеження будуть застосовуватися згідно зі стабілізаційними графіками", - зазначив оператор.

Водночас "ДТЕК Одеські електромережі" на своєму сайті повідомляє про графіки погодинних відключень в Одесі та області в тестовому режимі, пояснюючи, що вони застосовуються через дефіцит пропускної потужності мереж. Водночас група ДТЕК у Телеграм-каналі в неділю ввечері вперше від 4 лютого, коли сталася аварія в мережах "Укренерго", не вказала наявність обмежень в Одесі та Одеському районі. 25 лютого голова "Укренерго" Володимир Кудрицький інформував у фейсбуці, що енергопостачання Одеси з вечора цього дня покращилося завдяки завершенню відновлювальних робіт.

"ДТЕК Донецькі електромережі" на сайті традиційно повідомляє про аварійні відключення е/е в регіоні та неактуальність графіків стабілізаційних відключень.

Більшість операторів попереджає, що в разі істотного дефіциту е/е або інших обставин обмеження можуть бути встановлені в оперативному порядку.

юв