Зеленський провів онлайн зустріч із журналістами, які працюють у Єдиному телемарафоні
Президент України Володимир Зеленський провів у неділю онлайн зустріч із журналістами, які беруть участь у створенні "Єдиного телемарафону".
"Зустрівся сьогодні з представниками нашого українського телебачення, нашого телемарафону "Єдині новини" - журналістами, редакторами, продюсерами. Дуже змістовна онлайн зустріч. Привід для неї - річниця телемарафону", - сказав він у відеозверненні в неділю.
"Подяка всім, хто працює. Але ми говорили про посилення інформаційної роботи нашої держави. Особливо це стосується тих частин світу, де наша дипломатія довгими десятиліттями з різних причин не була представлена", - зазначив президент.
"Позиція України має бути зрозумілою в усіх частинах світу. Це важливо в нашій роботі з деокупації території, наших запланованих активних дій", - наголосив президента.