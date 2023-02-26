Події

19:35 26.02.2023

Зеленський провів онлайн зустріч із журналістами, які працюють у Єдиному телемарафоні

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Зеленський провів онлайн зустріч із журналістами, які працюють у Єдиному телемарафоні

Президент України Володимир Зеленський провів у неділю онлайн зустріч із журналістами, які беруть участь у створенні "Єдиного телемарафону".

"Зустрівся сьогодні з представниками нашого українського телебачення, нашого телемарафону "Єдині новини" - журналістами, редакторами, продюсерами. Дуже змістовна онлайн зустріч. Привід для неї - річниця телемарафону", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Подяка всім, хто працює. Але ми говорили про посилення інформаційної роботи нашої держави. Особливо це стосується тих частин світу, де наша дипломатія довгими десятиліттями з різних причин не була представлена", - зазначив президент.

"Позиція України має бути зрозумілою в усіх частинах світу. Це важливо в нашій роботі з деокупації території, наших запланованих активних дій", - наголосив президента.

 

 

Теги: #президент #журналісти

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