Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій проти росіян

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти росіян, причетних до викрадення українських дітей, а також проти представників спорту.

"Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей. Підписав три укази для реалізації рішень РНБО", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Проти тих росіян, які причетні до викрадення українських дітей. Проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії. І проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України й усіх вільних людей", - сказав також він.

"Тиск України продовжиться. Тиск світу на державу-терориста продовжиться", - заявив Зеленський.