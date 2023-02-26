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19:25 26.02.2023

Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій проти росіян

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Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій проти росіян

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти росіян, причетних до викрадення українських дітей, а також проти представників спорту.

"Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний або допомагає Росії вести війну і знищувати життя та людей. Підписав три укази для реалізації рішень РНБО", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"Проти тих росіян, які причетні до викрадення українських дітей. Проти тих представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії. І проти тих, хто допомагає тримати структури найманців у Росії для війни проти України й усіх вільних людей", - сказав також він.

"Тиск України продовжиться. Тиск світу на державу-терориста продовжиться", - заявив Зеленський.

 

 

Теги: #президент #росія #санкції

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