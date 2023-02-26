Саудівський міністр закордонних справ обговорив у Києві мирне врегулювання українсько-російського конфлікту

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що під час його візиту в Києві "зосередився на проблемах війни і шляхах її мирного врегулювання".

"Саудівська Аравія хотіла б зробити все можливе, щоб зменшити гостроту бойових дій. Будь-яка війна закінчується столом переговорів, але це має бути під егідою ООН і з повагою до міжнародного права", - сказав він у неділю на брифінгу в Києві.

Міністр зазначив, що "мирні ініціативи президента Зеленського мають бути в основі мирного врегулювання".

За його словами, сторони "обговорили посередництво Саудівської Аравії у звільненні військовополонених". "Це була перемога для Саудівської Аравії, ми сподіваємося продовжити ці зусилля", - сказав він про обмін військовополонених України і Росії, який відбувся восени 2022 року за посередництва саудівської сторони.

За словами міністра, на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він передав йому вітання від короля Саудівської Аравії.